Ряховская Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряховская Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аносов Николай

Мать: Аносова Мария Марковна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ряховский Алексей Акимович

Отец ребёнка: Ряховский Аким Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шеленкова Нина Акимовна

Отец ребёнка: Ряховский Аким Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1927

Дочь: Недосейкина Клавдия Акимовна

Отец ребёнка: Ряховский Аким Иванович

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряховская Анна Акимовна

Отец ребёнка: Ряховский Аким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряховский Аким Иванович

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