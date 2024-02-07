Ряховская Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аносов Николай
Мать: Аносова Мария Марковна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ряховский Алексей Акимович
Отец ребёнка: Ряховский Аким Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шеленкова Нина Акимовна
Отец ребёнка: Ряховский Аким Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1927
Дочь: Недосейкина Клавдия Акимовна
Отец ребёнка: Ряховский Аким Иванович
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряховская Анна Акимовна
Отец ребёнка: Ряховский Аким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно