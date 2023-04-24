Перышкин Иоанн Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1878 ст.
Дата смерти16.08.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1878 ст.
№-80м
Крещение
24.06.1878 ст.
Воскресенский кафедральный собор Крестные: Лобанов Игнатий Петрович - отставной Унтер-офицер Дворникова Пелагея Романовна - Самарская мещанка
Смерть
16.08.1878 ст.
Воскресенский кафедральный собор запись №-108м (от слабости рождения)