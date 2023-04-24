Перышкин Иоанн Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерышкин Иоанн Алексеевич

Перышкин Иоанн Алексеевич

avatar

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

20.06.1878 ст.

Дата смерти

16.08.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1878 ст.

Отец: Перышкин Алексей Иванович

Мать: Перышкина Евфимия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-80м
Крещение
24.06.1878 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Крестные: Лобанов Игнатий Петрович - отставной Унтер-офицер Дворникова Пелагея Романовна - Самарская мещанка
Смерть
16.08.1878 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор запись №-108м (от слабости рождения)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close