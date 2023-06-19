Арсеньев Василий
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Васильев Архип
Мать ребёнка: Орестова Евдокия
Бракосочетание
01.05.1888 ст.
Жена: Орестова Евдокия
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.02.1893 ст.
Дочь: Васильева Дарья
Мать ребёнка: Орестова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Марфа
Смерть
Неизвестно