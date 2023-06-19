Арсеньев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсеньев Василий

Арсеньев Василий

Место рождения

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.
1851 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Васильев Архип

Мать ребёнка: Орестова Евдокия

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
01.05.1888 ст.

Жена: Орестова Евдокия

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.02.1893 ст.

Дочь: Васильева Дарья

Мать ребёнка: Орестова Евдокия

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Марфа

Смерть
Неизвестно