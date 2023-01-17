Чугунов Порфирий Егорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Военная служба
С 1854
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Мать ребёнка: Чугунова Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Мать ребёнка: Чугунова Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Богданова Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Чугунова Матрена Яковлевна
Военная служба
1878
отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно