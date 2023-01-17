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Чугунов Порфирий Егорович

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Место рождения

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Чугунов Егор Васильевич

Мать: Чугунова Авдотья Артемьевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 1854
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Чугунов Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Чугунова Матрена Яковлевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Чугунов Ефим Порфирьевич

Мать ребёнка: Чугунова Матрена Яковлевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Богданова Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Чугунова Матрена Яковлевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1878
отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Матрена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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