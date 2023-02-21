Неизвестно Безсонова Елена Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858 ст.
Дата смерти01.10.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1893
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.
Сын: Безсонов Константин Константинович
Отец ребёнка: Безсонов Константин Романович
запись в МК ф.50оп.9,д.296,л.32об-33 (ГАИО)
Место жительства
До 1897
Место жительства
С 1905 по 1907
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1907
Смерть
01.10.1934
актовая запись № 2189 от 2 октября 1934г архив ЗАГс Центрального района г.Барнаула ,возраст на момент смерти 76 лет