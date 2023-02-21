Неизвестно Безсонова Елена Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Безсонова Елена Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Дата смерти

01.10.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 или 1860 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1893

Муж: Безсонов Константин Романович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.

Сын: Безсонов Константин Константинович

Отец ребёнка: Безсонов Константин Романович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
запись в МК ф.50оп.9,д.296,л.32об-33 (ГАИО)
Место жительства
До 1897
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1905 по 1907
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1907
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
01.10.1934
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
актовая запись № 2189 от 2 октября 1934г архив ЗАГс Центрального района г.Барнаула ,возраст на момент смерти 76 лет
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