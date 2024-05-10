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Стельмах Данил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Стельмах Василь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельмах Владимир Данилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельмах Антон Данилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Стельмах Степан

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.03.1908

Сын: Стельмах Эмиль (Ефим) Данилович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: (Стельмах) Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1933

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