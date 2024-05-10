Стельмах Данил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Стельмах Василь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стельмах Владимир Данилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Стельмах Степан
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
23.03.1908
Сын: Стельмах Эмиль (Ефим) Данилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: (Стельмах) Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1933