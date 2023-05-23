Изюмова (Воробьева) Аполлинария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмова (Воробьева) Аполлинария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Павел

Мать: Воробьева Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
31.08.1923

Дочь: Хвалина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвалин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвалина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвалина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвалин Павел Алекссевич

Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвалин Алексей Васильевич

Смерть
1965
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область