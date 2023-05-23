Изюмова (Воробьева) Аполлинария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Павел
Рождение ребёнка
31.08.1923
Дочь: Хвалина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвалин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвалина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвалина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хвалин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область