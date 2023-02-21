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Петров Сергей Николаевич
Петров Сергей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1981
Пол
Мужской
Отец
Петров Николай Борисович
1958 г.р.
Мать
Петрова (Щипакова) Евдокия Николаевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1981
Отец:
Петров Николай Борисович
Мать:
Петрова Евдокия Николаевна
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