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Булыгин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1950

Дата смерти

23.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1950

Отец: Булыгин Николай Александрович

Мать: Булыгина Раиса

Рождение ребёнка
17.02.1974

Сын: Булыгин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Булыгина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1977

Сын: Булыгин Николай Александрович

Мать ребёнка: Булыгина Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыгина Валентина Николаевна

Смерть
23.08.2021
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