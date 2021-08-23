Булыгин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1950
Дата смерти23.08.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1950
Отец: Булыгин Николай Александрович
Мать: Булыгина Раиса
Рождение ребёнка
17.02.1974
Сын: Булыгин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Булыгина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1977
Сын: Булыгин Николай Александрович
Мать ребёнка: Булыгина Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.2021