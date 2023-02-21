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Видякова Марина Геннадьевна
Видякова Марина Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 14.11.1968
Пол
Женский
Отец
Бабарин Геннадий Александрович
Мать
Видякова Любовь Михайловна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 14.11.1968
Отец:
Бабарин Геннадий Александрович
Мать:
Видякова Любовь Михайловна
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