Каревик Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каревик Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Видникевич Михаил Алексеевич

Мать: Видникевич Татьяна Ивановна

Вроде бы с семьей уехали жить в Америку в 2020-2021 годы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каревик Анна

Отец ребёнка: Каревик МУЖ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каревик Алексей

Отец ребёнка: Каревик МУЖ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каревик Иван

Отец ребёнка: Каревик МУЖ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каревик МУЖ