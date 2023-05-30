Каревик Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Вроде бы с семьей уехали жить в Америку в 2020-2021 годы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каревик Анна
Отец ребёнка: Каревик МУЖ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каревик Алексей
Отец ребёнка: Каревик МУЖ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каревик Иван
Отец ребёнка: Каревик МУЖ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каревик МУЖ