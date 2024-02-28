Акилина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1823 и 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Иван Васильев (2)
Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Статистический ведомости 1883год | Ф.184, оп.10, Д.1752 | 1883г. | Безземельные. | Имена и отчество домохозяев: вдова Акулина Антонова | Число всех душ в настоящее время: муж. - 1 (грамотный), жен. - ... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Гладкова) Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев
Рождение ребёнка
24.07.1870
Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев
Смерть
Неизвестно