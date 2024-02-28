Акилина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Антонова

Акилина Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Иван Васильев (2)

Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Василий Сергеев

Упоминание
Неизвестно
Статистический ведомости 1883год | Ф.184, оп.10, Д.1752 | 1883г. | Безземельные. | Имена и отчество домохозяев: вдова Акулина Антонова | Число всех душ в настоящее время: муж. - 1 (грамотный), жен. - ... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Гладкова) Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гладков Иван Васильев

Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев

Рождение ребёнка
24.07.1870

Сын: Гладков Василий Васильев

Отец ребёнка: Гладков Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.