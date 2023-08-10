Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Агузанова Параскева Сергеева
Агузанова Параскева Сергеева
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
19.11.1896
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
19.11.1896
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия