Агузанова Параскева Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузанова Параскева Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

19.11.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
19.11.1896
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
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