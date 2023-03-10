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Келязов Антоний Максимович

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Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

1882

Дата смерти

27.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Бракосочетание
24.09.1899

Жена: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов Александра Самуиловна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1899 г. Ф.389, оп.1, д.943
Рождение ребёнка
24.04.1901

Сын: Келязов Стефан Антонович

Мать ребёнка: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов Александра Самуиловна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
29.10.1905

Дочь: Зиновия Антоновна

Мать ребёнка: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов Александра Самуиловна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1905 г. Ф.389, оп.1, д.1496
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
27.01.1907
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио". | МК д.Любимовка, 1907 г. Ф.389, оп.1, д.1564
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