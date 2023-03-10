Келязов Антоний Максимович
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения1882
Дата смерти27.01.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Бракосочетание
24.09.1899
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1899 г. Ф.389, оп.1, д.943
Рождение ребёнка
24.04.1901
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Рождение ребёнка
29.10.1905
Дочь: Зиновия Антоновна
Мать ребёнка: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов Александра Самуиловна
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1905 г. Ф.389, оп.1, д.1496
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
27.01.1907
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио". | МК д.Любимовка, 1907 г. Ф.389, оп.1, д.1564