Карпова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1952

Отец: Довжик Николай Николаевич

Мать: Довжик Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 11.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Станислав Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1982

Сын: Карпов Артем Станиславович

Отец ребёнка: Карпов Станислав Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1982

Сын: Карпов Артем Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.10.1985

Сын: Карпов Кирилл Станиславович

Отец ребёнка: Карпов Станислав Иванович