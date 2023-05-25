Карпова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1952
Отец: Довжик Николай Николаевич
Мать: Довжик Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 11.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Станислав Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1982
Сын: Карпов Артем Станиславович
Отец ребёнка: Карпов Станислав Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1982
Сын: Карпов Артем Станиславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1985
Сын: Карпов Кирилл Станиславович
Отец ребёнка: Карпов Станислав Иванович