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Голикова (Шумилина) Матрона Георгиева

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шумилин Георгий Иоаннов

Мать: (Шумилина) Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Голиков Димитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Голиков Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова

Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Голиков Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Преображенская (Голикова) Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов

Смерть
1901

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