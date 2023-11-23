Голикова (Шумилина) Матрона Георгиева
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1827
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шумилин Георгий Иоаннов
Мать: (Шумилина) Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голиков Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова
Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Преображенская (Голикова) Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Голиков Иоанн Павлов
Смерть
1901