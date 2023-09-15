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Нехорошев Наум Яковлевич

Место рождения

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
09.07.1858

Жена: Нехорошева Харитина Ивановна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Невеста Барнаульской конторы Павловского завода умершего Ивана Антонова Салтыкова дочь.
Рождение ребёнка
27.07.1860

Сын: Нехорошев Евдоким Наумович

Мать ребёнка: Нехорошева Харитина Ивановна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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