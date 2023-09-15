Нехорошев Наум Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1858
Невеста Барнаульской конторы Павловского завода умершего Ивана Антонова Салтыкова дочь.
Рождение ребёнка
27.07.1860
Сын: Нехорошев Евдоким Наумович
Мать ребёнка: Нехорошева Харитина Ивановна
Смерть
Неизвестно