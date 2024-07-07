Кислов Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова (Кислова) Васёна Гавриловна
Мать ребёнка: Кислова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Кислова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова Раиса Гавриловна
Мать ребёнка: Кислова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Улановская (Кислова) Анна (Ганна, Галя) Гавриловна
Мать ребёнка: Кислова Евдокия
Смерть
Неизвестно