Кислов Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Гаврил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова (Кислова) Васёна Гавриловна

Мать ребёнка: Кислова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Кислова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова Раиса Гавриловна

Мать ребёнка: Кислова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Улановская (Кислова) Анна (Ганна, Галя) Гавриловна

Мать ребёнка: Кислова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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