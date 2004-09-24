Нагацкая (Дорошенко) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.04.1927
Дата смерти24.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1927
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Нагацкий Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Нагацкий Михаил Данилович
Бракосочетание
09.02.1949
Рождение ребёнка
20.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагацкий Михаил Данилович
Смерть
24.09.2004