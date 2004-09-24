Нагацкая (Дорошенко) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагацкая (Дорошенко) Галина Григорьевна

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Место рождения

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.04.1927

Дата смерти

24.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1927

Отец: Дорошенко Григорий Потапович

Мать: Савченко Дорошенко Матрёна Яковлевна

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Нагацкий Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Нагацкий Михаил Данилович

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
09.02.1949

Муж: Нагацкий Михаил Данилович

Рождение ребёнка
20.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагацкий Михаил Данилович

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.09.2004
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