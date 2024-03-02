Ходькина (Конькова) Аксинья Васильевна
женский, родилась 1918
умерла 14.12.1997
ОтецКоньков ВасилийНеизвестно г.р.
МатьКонькова ФеняНеизвестно г.р.
Дети
Нащёкина (Ходькина) Надежда Афанасьевна20.09.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Коньков Василий
Мать: Конькова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1953
Дочь: Нащёкина (Ходькина) Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Ходькин Афанасий Григорьевич
Смерть
14.12.1997