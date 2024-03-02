Ходькина (Конькова) Аксинья Васильевна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходькина (Конькова) Аксинья Васильевна

Автор
АО
Орлова А.

женский, родилась 1918

умерла 14.12.1997

Отец
Коньков ВасилийНеизвестно г.р.
Мать
Конькова ФеняНеизвестно г.р.
Дети
Нащёкина (Ходькина) Надежда Афанасьевна20.09.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Коньков Василий

Мать: Конькова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходькин Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходькин Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходькин Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1953

Дочь: Нащёкина (Ходькина) Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Ходькин Афанасий Григорьевич

Смерть
14.12.1997

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