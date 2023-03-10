Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти04.11.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
04.11.1888
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев