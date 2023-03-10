Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

04.11.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
04.11.1888
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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