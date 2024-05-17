Илья Ларионович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илья Ларионович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ларион

Мать: не указана

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Разоренова) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.

Сын: Аким Ильич

Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1847 ст.

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1849 ст.

Дочь: Фекла Ильинична

Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1852 ст.

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1854 ст.

Сын: Петр Ильич

Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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