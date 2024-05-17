Илья Ларионович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.
Сын: Аким Ильич
Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
28.08.1847 ст.
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
21.09.1849 ст.
Дочь: Фекла Ильинична
Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
17.03.1852 ст.
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
?.06.1854 ст.
Сын: Петр Ильич
Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: (Разоренова) Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно