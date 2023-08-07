Сумкин Василий Климович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Клим Васильевич
Мать: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сумкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Сумкина Василиса Герасимовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Сумкина Василиса Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1860