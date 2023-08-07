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Сумкин Василий Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Клим Васильевич

Мать: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сумкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сумкина Василиса Герасимовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сумкин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Сумкина Василиса Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумкина Василиса Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1860
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