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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Возраст вычислен по карточке ВСП-1917 Гурьянова Николая Григорьевича (возможно, брат Петра Григорьевича)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Гурьянов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Гурьянов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Гурьянов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Гурьянов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Гурьянов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно