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Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Возраст вычислен по карточке ВСП-1917 Гурьянова Николая Григорьевича (возможно, брат Петра Григорьевича)
Рождение ребёнка
1867
Сын: Гурьянов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Гурьянов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гурьянов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Гурьянов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Гурьянов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно