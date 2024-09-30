Моторина (Носкова) Анна Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носков Никадр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Моторин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Моторин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Александрова (Моторина) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Моторин Василий Александрович
Рождение ребёнка
10.06.1946
Сын: Моторин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Моторин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Моторин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Моторин Василий Александрович
Смерть
Неизвестно