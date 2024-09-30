Моторина (Носкова) Анна Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторина (Носкова) Анна Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носков Никадр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторин Василий Александрович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Моторин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Моторин Василий Александрович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Александрова (Моторина) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Моторин Василий Александрович

Рождение ребёнка
10.06.1946

Сын: Моторин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Моторин Василий Александрович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Моторин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Моторин Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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