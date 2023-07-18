Голодова (Чумакова) Харитина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолодова (Чумакова) Харитина Яковлевна

Голодова (Чумакова) Харитина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1890

Сын: Голодов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович

Rossosh, Voronezh Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
09.07.1893

Сын: Голодов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1900

Дочь: Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903

Сын: Голодов Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Голодов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович

Rossosh, Voronezh Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович

Рождение ребёнка
После 1910

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович

Рождение ребёнка
После 1910

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно