Голодова (Чумакова) Харитина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1890
Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович
Rossosh, Voronezh Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
09.07.1893
Сын: Голодов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1900
Дочь: Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903
Сын: Голодов Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1905
Сын: Голодов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович
Rossosh, Voronezh Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович
Рождение ребёнка
После 1910
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович
Рождение ребёнка
После 1910
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Голодов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно