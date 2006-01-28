Петрова (Никифорова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Никифорова) Вера

Место рождения

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

28.01.1937

Дата смерти

28.01.2006

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1937

Отец: Никифоров Василий

Мать: Никифорова Анна

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Викторов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Викторов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Виктор

Смерть
28.01.2006