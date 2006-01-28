Петрова (Никифорова) Вера
Место рождения
Дата рождения28.01.1937
Дата смерти28.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1937
Отец: Никифоров Василий
Мать: Никифорова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Викторов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Викторов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Викторов Виктор
Смерть
28.01.2006