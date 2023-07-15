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Перевозников Виктор Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1959

Отец: Перевозников Леонид Иванович

Мать: Перевозникова Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
14.07.1981

Сын: Перевозников Олег Викторович

Мать ребёнка: Перевозникова Нина Геннадьевна

Рождение ребёнка
16.03.1983

Дочь: Лещенко Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Перевозникова Нина Геннадьевна

Рождение ребёнка
08.09.1986

Дочь: Мыльникова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Перевозникова Нина Геннадьевна

Смерть
Неизвестно