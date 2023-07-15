Перевозников Виктор Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1959
Рождение ребёнка
14.07.1981
Сын: Перевозников Олег Викторович
Мать ребёнка: Перевозникова Нина Геннадьевна
Рождение ребёнка
16.03.1983
Дочь: Лещенко Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Перевозникова Нина Геннадьевна
Рождение ребёнка
08.09.1986
Дочь: Мыльникова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Перевозникова Нина Геннадьевна
Смерть
Неизвестно