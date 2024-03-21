Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Львов

Половинново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.10.1873

Дочь: Параскева Степанова

Отец ребёнка: Степан Львов

Половинново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-47-29об-30 Восприемники: Деревни Нагорново крестьянин собственник Степан Аристархов и деревни Половинново крестьянская ... собственника дочь девица Анна Степанова
Смерть
Неизвестно

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