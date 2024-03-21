Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Львов
Рождение ребёнка
26.10.1873
Дочь: Параскева Степанова
Отец ребёнка: Степан Львов
МК 56-13-47-29об-30 Восприемники: Деревни Нагорново крестьянин собственник Степан Аристархов и деревни Половинново крестьянская ... собственника дочь девица Анна Степанова
Смерть
Неизвестно