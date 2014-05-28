Птицын Артем Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицын Артем Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2014

Отец: не указан

Мать: Птицына Елена Николаевна

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