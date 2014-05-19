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Коваль Виктория Владимировна
Коваль Виктория Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2014
Пол
Женский
Отец
Коваль Владимир Владимирович
1984 г.р.
Мать
Коваль Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2014
Отец:
Коваль Владимир Владимирович
Мать:
Коваль Елена
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