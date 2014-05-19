Коваль Виктория Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Виктория Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.2014

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2014

Отец: Коваль Владимир Владимирович

Мать: Коваль Елена

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