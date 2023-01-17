Виноградова (Веселицкая) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Веселицкая) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)

Мать: не указана

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Николаевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Николаевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Владимир Николаевич

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