Виноградова (Веселицкая) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно