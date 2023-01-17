Карим Хафизов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хафиз Хасанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабирьян Каримович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгарей Каримович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марс Каримович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметгарей Каримович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно