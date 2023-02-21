Соснина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Соснин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Чаринцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
25.12.1887
Дочь: Чаринцева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
16.12.1889
Дочь: Чаринцева Евгенья Михайловна
Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Чаринцева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
05.05.1897
Дочь: Чаринцева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
02.06.1900
Сын: Чаринцев Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Чаринцева Таисья Михайловна
Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно