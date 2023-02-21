Соснина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснина Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Соснин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чаринцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
25.12.1887

Дочь: Чаринцева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
16.12.1889

Дочь: Чаринцева Евгенья Михайловна

Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Чаринцева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
05.05.1897

Дочь: Чаринцева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Чаринцев Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Чаринцева Таисья Михайловна

Отец ребёнка: Чаринцев Михаил Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Михаил Кириллович

Смерть
Неизвестно
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