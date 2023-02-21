Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Катерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Ильин
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гарврила Иванов
Отец ребёнка: Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ильин
Смерть
Неизвестно