Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Трофимова

Анна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Катерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Ильин

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гарврила Иванов

Отец ребёнка: Иван Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ильин

Смерть
Неизвестно
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