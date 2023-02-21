Кавос Катерино Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавос Катерино Альбертович

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Место рождения

Венеция, Италия

Дата рождения

30.10.1775

Дата смерти

10.05.1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Венеция, Италия
Место жительства
С 1799 по 1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.05.1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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