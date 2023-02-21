Кавос Катерино Альбертович
Место рожденияВенеция, Италия
Дата рождения30.10.1775
Дата смерти10.05.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Венеция, Италия
Место жительства
С 1799 по 1840
Смерть
10.05.1840