Wylęga Antoni
Место рожденияZurawiniec
Дата рождения23.01.1907
Дата смерти10.03.1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1907
Отец: Wylęga Stanisław
Мать: Wylęga Katarzyna
Zurawiniec
Рождение ребёнка
31.03.1934
Mirków
Рождение ребёнка
27.09.1936
Mirków
Рождение ребёнка
24.12.1947
Syców
Смерть
10.03.1981
Причина смерти: Cukrzyca
Похороны
Неизвестно
Syców