Wylęga Antoni — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wylęga Antoni

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Место рождения

Zurawiniec

Дата рождения

23.01.1907

Дата смерти

10.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1907

Отец: Wylęga Stanisław

Мать: Wylęga Katarzyna

Zurawiniec
Рождение ребёнка
31.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Wylęga Pelagia

Mirków
Рождение ребёнка
27.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Wylęga Pelagia

Mirków
Рождение ребёнка
24.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Wylęga Pelagia

Syców
Смерть
10.03.1981
Причина смерти: Cukrzyca
Похороны
Неизвестно
Syców
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