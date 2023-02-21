Романов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Василий Димитриевич
Мать: Евфимья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Петрович
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лидия
Смерть
Неизвестно