Романов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Василий Димитриевич

Мать: Евфимья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Леонид Петрович

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Петрович

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай Петрович

Мать ребёнка: Лидия

Смерть
Неизвестно
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