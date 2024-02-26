Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Петров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Семен Никифоров (Ич)

Отец ребёнка: Никифор Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Татьяна Никифорова (Вна)

Отец ребёнка: Никифор Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Василий Никифоров (Ич)

Отец ребёнка: Никифор Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Василий Никифоров (Ич)

Отец ребёнка: Никифор Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Христиния Никифорова (Вна)

Отец ребёнка: Никифор Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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