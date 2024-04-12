Баев Елисей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаев Елисей Михайлов

Баев Елисей Михайлов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1784 г.р.

Жена

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Баев Михаил Михайлов

Мать: Баева Оксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
03.01.1843

Жена: Баева Гликерия Максимова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 января 1843 года Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянина Михаила Баева сын Елисей , 22 года ,первым браком. Девица Гликерья Максимова дочь Терсютской волости села КАмышевского крестьянина до... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close