Баев Елисей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Баев Михаил Михайлов
Мать: Баева Оксинья
12 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
03.01.1843
Жена: Баева Гликерия Максимова
3 января 1843 года Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянина Михаила Баева сын Елисей , 22 года ,первым браком. Девица Гликерья Максимова дочь Терсютской волости села КАмышевского крестьянина до... Показать все
Смерть
Неизвестно