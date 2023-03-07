Покрышкин Иван Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Настасья (Наталья) Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754