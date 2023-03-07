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Покрышкин Иван Алексеев

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Место рождения

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Покрышкин Алексей Иванов

Мать: Покрышкина Ирина Тихонова

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Настасья (Наталья) Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Покрышкин Трофим Иванов

Мать ребёнка: Покрышкина Настасья Артемьева

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Настасья Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1754
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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