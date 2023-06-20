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Afanasiy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1872

Дата смерти

12.06.1877

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1872

Отец: Fedor

Мать: Pelageya

Смерть
12.06.1877
Причина смерти: Other | ot Kori