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Afanasiy
Afanasiy
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1872
Дата смерти
12.06.1877
Пол
Мужской
Отец
Fedor
1850 г.р.
Мать
(Agafonova) Pelageya
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1872
Отец:
Fedor
Мать:
Pelageya
Смерть
12.06.1877
Причина смерти: Other | ot Kori
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