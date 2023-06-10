(Вертинская) МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1943
Бракосочетание
Около 1968
Рождение ребёнка
09.04.1969
Дочь: АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА
Отец ребёнка: Былинкин ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Бракосочетание
1975
Рождение ребёнка
31.01.1978
Дочь: ДАРЬЯ БОРИСОВНА
Отец ребёнка: Хмельницкий БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Развод
1981
Развод
Неизвестно