(Вертинская) МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вертинская) МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1943

Отец: Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Вертинская ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
Около 1968

Муж: Былинкин ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
09.04.1969

Дочь: АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА

Отец ребёнка: Былинкин ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Бракосочетание
1975

Муж: Хмельницкий БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
31.01.1978

Дочь: ДАРЬЯ БОРИСОВНА

Отец ребёнка: Хмельницкий БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

Развод
1981

Муж: Хмельницкий БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

Развод
Неизвестно

Муж: Былинкин ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ