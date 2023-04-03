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Корелина Никифор Константинович

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Место рождения

Кичигино, Челябинская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Кичигино, Челябинская область
Бракосочетание
18.01.1853

Жена: Корелина Александра Зотикова

Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1854

Дочь: Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова

Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Корелин Гавриил Никифорович

Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Корелин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869

Дочь: Агрипина Никифоровна

Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова

Рождение ребёнка
20.10.1869

Сын: Корелин Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Дочь: Антонова Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Согрина Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова

Смерть
Неизвестно
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