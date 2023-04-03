Корелина Никифор Константинович
Место рожденияКичигино, Челябинская область
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Кичигино, Челябинская область
Бракосочетание
18.01.1853
Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1854
Дочь: Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова
Кичигино, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Корелин Гавриил Никифорович
Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Корелин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Дочь: Агрипина Никифоровна
Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова
Рождение ребёнка
20.10.1869
Сын: Корелин Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Дочь: Антонова Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Согрина Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Корелина Александра Зотикова
Смерть
Неизвестно