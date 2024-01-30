Кирилович Иосиф Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1908
Дата смерти06.08.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирилович Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
19.02.1937
Сын: Кирилович Александр Иосифович
Мать ребёнка: Кирилович Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
26.03.1940
Сын: Кирилович Геннадий Иосифович
Мать ребёнка: Кирилович Ксения Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1955