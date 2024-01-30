Кирилович Иосиф Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилович Иосиф Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1908

Дата смерти

06.08.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
1940 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирилович Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Кирилович Александр Иосифович

Мать ребёнка: Кирилович Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
26.03.1940

Сын: Кирилович Геннадий Иосифович

Мать ребёнка: Кирилович Ксения Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилович Ксения Иосифовна

Смерть
06.08.1955
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