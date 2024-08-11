Поггенполь (Вердеревская) Наталия Алексеевна
Место рожденияРязань
Дата рождения04.08.1824
Дата смерти22.09.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847
Рождение ребёнка
16.11.1848
Дочь: (Поггенполь) Варвара Юрьевна
Отец ребёнка: Поггенполь Юрий (Георгий Егор) (Георгий, Егор) Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1849
Сын: Поггенполь Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Поггенполь Юрий (Георгий Егор) (Георгий, Егор) Николаевич
Смерть
22.09.1885