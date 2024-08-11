Поггенполь (Вердеревская) Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поггенполь (Вердеревская) Наталия Алексеевна

Место рождения

Рязань

Дата рождения

04.08.1824

Дата смерти

22.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Поггенполь Юрий (Георгий Егор) (Георгий, Егор) Николаевич

Рождение ребёнка
16.11.1848

Дочь: (Поггенполь) Варвара Юрьевна

Отец ребёнка: Поггенполь Юрий (Георгий Егор) (Георгий, Егор) Николаевич

Рождение ребёнка
15.10.1849

Сын: Поггенполь Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Поггенполь Юрий (Георгий Егор) (Георгий, Егор) Николаевич

Смерть
22.09.1885

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