Шаповалов Николай Константиович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Благодатное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
1917
1 сибирский стрелковый полк. Рядовой/стрелок.
Ранение
09.07.1917
Ранение в предплечье правой руки. г. Пермь, лазарет при училище
Смерть
Неизвестно
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область