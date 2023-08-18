Шаповалов Николай Константиович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Николай Константиович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
1917
1 сибирский стрелковый полк. Рядовой/стрелок.
Ранение
09.07.1917
Ранение в предплечье правой руки. г. Пермь, лазарет при училище
Смерть
Неизвестно
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область

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