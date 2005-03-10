Подшивалкина (Субботина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалкина (Субботина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1925

Дата смерти

10.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1950

Дочь: Калугина Людмила

Отец ребёнка: Подшивалкин Константин Ильич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подшивалкин Константин Ильич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.07.1956

Сын: Подшивалкин Сергей

Отец ребёнка: Подшивалкин Константин Ильич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подшивалкин Константин Ильич

Смерть
10.03.2005
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область