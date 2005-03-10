Подшивалкина (Субботина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1925
Дата смерти10.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1950
Дочь: Калугина Людмила
Отец ребёнка: Подшивалкин Константин Ильич
Рождение ребёнка
11.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подшивалкин Константин Ильич
Рождение ребёнка
13.07.1956
Сын: Подшивалкин Сергей
Отец ребёнка: Подшивалкин Константин Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подшивалкин Константин Ильич
Смерть
10.03.2005