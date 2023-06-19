Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мартынов Михаил Мартынович
Мать ребёнка: Афиногенова Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.02.1884
Мать ребёнка: Афиногенова Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Василий Мартынович
Мать ребёнка: Афиногенова Устинья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897