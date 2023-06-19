Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Феоктистов Афиноген Феоктистович

Мать: Феоктистова Прасковья Григорьевна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Мартынов Михаил Мартынович

Мать ребёнка: Афиногенова Устинья Дмитриевна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.02.1884

Сын: Мартынов Иван Мартынович

Мать ребёнка: Афиногенова Устинья Дмитриевна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Василий Мартынович

Мать ребёнка: Афиногенова Устинья Дмитриевна

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афиногенова Устинья Дмитриевна

Смерть
После 1897