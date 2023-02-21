Чистяков Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1859 и 1891 г.р.
1881 г.р.
1885 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Чистяков Григорий Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1891

Сын: Чистяков Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Римма Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чистяков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Банк г. Томск
Управляющий
Похороны
1911
Смерть
1911
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