Чистяков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Чистяков Григорий Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1891
Сын: Чистяков Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Римма Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Чистякова Зиновия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Банк г. Томск
Управляющий
Похороны
1911
Смерть
1911